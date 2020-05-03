لأول مرة منذ أسابيع.. ترامب يغادر عزل البيت الأبيض

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توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى كامب ديفيد بولاية ماريلاند، أمس، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فى المنتجع الرئاسى، لأول مرة منذ 28 مارس بعد أن قضى أسابيع فى البيت الأبيض بسبب إجراءات العزل المتعلقة بمكافحة تفشى فيروس كورونا. وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إنه سيمارس التباعد الاجتماعى أثناء وجوده فى كامب ديفيد وإنه يخطط للعمل أيضا فى عطلة نهاية الأسبوع إذ سيجرى مكالمات هاتفية مع قادة أجانب.
وامتنع ترامب عن التعليق على تقرير لوكالة أنباء كوريا الشمالية الحكومية يشير إلى ظهور علنى لزعيم البلاد كيم جونج أون لأول مرة منذ اختفائه فى 11 إبريل.
من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن المسؤول الصحى الكبير أنتونى فاوتشى لن يدلى بشهادته هذا الأسبوع أمام لجنة بالكونجرس تنظر فى إجراءات إدارة ترامب فى مواجهة فيروس كورونا. واعتبر البيت الأبيض أن قيام أفراد يشاركون فى إجراءات مواجهة الوباء بالإدلاء بشهاداتهم أمر «غير مثمر».
من جانبها، وعدت الناطقة الإعلامية الجديدة للبيت الأبيض، كايلى ماكينانى (31 عاما)، فى أول مؤتمر صحفى لها، بعدم الكذب. وأعلنت أمام الصحفيين «لن أكذب عليكم أبدا، أعدكم بذلك».

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