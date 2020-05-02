إيطاليا.. 474 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى هذا الرقم

02 مايو 2020 - 10:10 م

ارتفع عدد وفيات كورونا في إيطاليا، السبت، إلى 28 ألفا و710، إثر تسجيل 474 حالة جديدة.



وذكر بيان صادر عن هيئة الدفاع المدني، أن إجمالي إصابات كورونا بلغ 209 آلاف و328.

وأضاف أن 1665 مصابا تماثلوا للشفاء في الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 79 ألفا و914.

وأشار إلى إجراء مليونين و108 آلاف و837 فحصا للكشف عن كورونا، في عموم البلاد.

وأوضح البيان أن 1539 مصابا يرقدون داخل وحدات العناية المركزة.