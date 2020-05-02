بيل جتس يكشف الحقيقة الصادمة عن اختبارات كورونا

قال مؤسس شركة مايكروسوفت عملاق التكنولوجيا، بيل غيتس، إن النظام الصحي الأمريكي لا يكشف حقيقة ما يجري هناك فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال بيل غيتس، في مقابلة مع برنامج "CNN Town Hall"، يوم أمس الجمعة، إن آلية إجراء الاختبارات في الولايات المتحدة لا تحظى بأولوية كافية، لافتا أن من يخضعون للاختبارات يكون عليهم الانتظار 3 أيام حتى يحصلون على نتائج الاختبارات، وهو يرجح إصابة آخرين في محيطهم دون أن يتم حسابها.

