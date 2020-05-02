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كورونا.. تسجيل 94 وفاة جديدة بهولندا

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الطيب حسين

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سجلت هولندا خلال الـ24 ساعة الماضية 94 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وسط تراجع مستمر لعدد المصابين بالمرض على أساس يومي في البلاد.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة، المعني بمتابعة سير التفشي في البلاد، اليوم السبت، بارتفاع الحصيلة العامة للوفيات بفيروس كورونا في هولندا إلى مستوى 4987.

كما ذكر المعهد أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بواقع 445 حالة جديدة، ليبلغ 40236 إصابة، ما يشير إلى تراجع وتيرة انتشار مرض "كوفيد-19"، حيث كان المعدل اليومي للإصابات بين 1066 و729 شخصا.

وحذر المعهد الوطني للصحة العامة من أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد يكون أكبر من الأرقام في البيانات الرسمية، مبينا أن الفحوص الخاصة بالعدوى اقتصرت بشكل عام على المرضى في حالات صعبة والموظفين في قطاع الصحة.



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