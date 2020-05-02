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الطماطم تخلصك من جفاف البشرة بهذه الطريقة

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متابعات- أمينة عبد العال

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جفاف البشرة من المطهرات.. عالجيه بهذه الطريقة

البشرة

الطماطم

النشا

بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف و الصيام تفقد البشرة الكثير من السوائل خاصة ساعات الصيام الطويلة والتي لا تحصل فيها البشرة علي احتياجاتها الكافية من المياه مما يؤدي إلي الجفاف.

وكشف خبراء أن الطماطم تستطيع أن تساعد في منح البشرة ما تحتاج إليه من مواد مرطبة خلال ساعات النهار لاحتوائها علي مادة الليكوبين المضادة للأكسدة كما أنها تساعد علي علاج مسام البشرة و تمنع البشرة نعومة ونضارة ، وتعالج التهابات الجلد و ترطب البشرة ويمنع ظهور علامات الشيخوخة.

ومن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الطماطم للبشرة بوضع معلقة من النشا علي نصف ثمرة طماطم و تدليكها لمدة دقائق وتركها لمدة ربع ساعة ثم غسل البشرة.


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