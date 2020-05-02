موافقة بسرعة البرق.. بشرى أمريكية لمرضى كورونا

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ستيفن هان

ريمديسيفير

في موافقة وصفت بـ " سرعة البرق"، قال ستيفن هان مدير إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إن وكالته أصدرت أمرا باستخدام عاجل لعقار ريمديسيفير، المضاد للفيروسات لعلاج مرض كورونا المستجد.

وفى تصريحات من البيت الأبيض وبجواره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ودانييل أوداي المدير التنفيذي لشركة جيلياد التي تنتج الدواء وصف هان الموافقة بأنها تمثل "سرعة البرق".

وأضاف هان أن ريمديسيفير هو "أول علاج مرخص به بالنسبة لمرض كوفيد-19".

بينما أكد  أوداي أن شركته سوف تتبرع بحوالي 1.5 مليون عبوة زجاجية صغيرة للحقن من العقار الجديد، لموجهة الوباء المستجد.


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