شاهد .. تغير في ملامح زعيم كوريا الشمالية بعد ظهوره عقب تكهنات بوفاته

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مرض زعيم كوريا الشمالية

نشرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب صورًا جديدة لكيم جون أون - زعيم كوريا الشمالية - بعد أنباء مرضه ومزاعم وفاته.

وظهر "أون" وهو يقص الشريط الخاص بافتتاح مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالية العاصمة بيونج يانج .

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم قص الشريط شخصيا للدلالة على انتهاء أعمال البناء.

وظهر زعيم كوريا الشمالية بوزن أكثر من المعتاد وسط تكهنات بأنه ربما كان يعالج بالكورتيزون الذي يساهم في زيادة الوزن وانتفاخ الجسد.



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