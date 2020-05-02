البرازيل.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 آلاف و329

02 مايو 2020 - 01:20 ص

أعلنت البرازيل، الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 6 آلاف و329، إثر تسجيل 428 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.



وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 91 ألفا و589، إثر تسجيل 6 آلاف و209 حالات.

وأفاد البيان أن أعداد المتعافين من الفيروس بلغت 38 ألفا و39.