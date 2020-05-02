البرازيل.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 آلاف و329

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أعلنت البرازيل، الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 6 آلاف و329، إثر تسجيل 428 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 91 ألفا و589، إثر تسجيل 6 آلاف و209 حالات.
وأفاد البيان أن أعداد المتعافين من الفيروس بلغت 38 ألفا و39.
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و386 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 238 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و73 ألفا، وفق موقع "worldometers". -

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