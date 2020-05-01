هجوم جديد من الجيش الإسرائيلي على المسلسل المصري

هاجم المتحدث الإعلامي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مسلسل «النهاية» الذي يقدمه النجم يوسف الشريف على شاشة on tv ، ومسلسل «أم هارون» الخليجي

وكتب أفيخاي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال فيها «ما موقفي من مسلسل ?#النهاية الرمضاني؟ فهذا المسلسل لا يستحق التعليق، هذا ما بقي لمن يتحدث عن نهاية إسرائيل منذ تأسيسها. يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية بينما نحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم. شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لابد الآبدين.

‏أما الذي يغضب من مسلسل #أم_هارون على سبيل المثال ويخاف من كلمة #تطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة. بؤساء انتم والله.

الأمر الذي جعل منتج العمل المنتج تامر مرسي يقابل كلماته بضحكات ساخرة علي التدوينه المكتوبة.