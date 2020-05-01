سبب غريب وراء مقتل زوج على يد زوجته

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اخبار الحوادث

حوادث اليوم

مقتل زوج

طعنت سيدة بإحدى قرى مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، زوجها، بسكين المطبخ، خلال مشاجرة بينها، مما أدى لوفاته، بسبب اعتراض الزوج على جلوس زوجته مع جارتها أمام المنزل في نهار رمضان.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير، بوجود قتيل في قرية العشرة آلاف التابعة للمركز.

كلف اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، المقدم أحمد سمير، رئيس مباحث مركز أبوالمطامير، بالانتقال لمكان الواقعة، وتبين من الانتقال قيام «رقية» 27 سنة، بقتل زوجها «تامر» عامل زراعى، خلال مشاجرة بمنزلهما.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وزوجته «المتهمة» بسبب جلوسها مع جارتها أمام المنزل، وأحضرت على إثرها الزوجة سكينًا من المطبخ وطعنت الزوج مما أدى لوفاته.

تحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة، برئاسة المستشار طارق حفينة، رئيس نيابة ابوالمطامير، التحقيقات، وانتقل فريد غرابة، وكيل نيابة أبوالمطامير، لمناظرة جثة المجنى عليه ومعاينة مكان الواقعة.


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