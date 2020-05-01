تدوينة مثيرة لتركي الحمد .. في هذا المكان ستجد الحمقى والبلهاء

01 مايو 2020 - 10:33 ص

في تدوينة مقتضبة عبّر الكاتب السعودي عن رأيه في المقاهي ، كصناعة رأي، والتي تشبه في حد كبير الفيسبوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

وأضاف تركي الحمد : "ويمكن الإضافة: وفي المقاهي أيضا".

جاء هذا في تعليقه على مقولة للعالم الإيطالي أمبيرتو إيكو، والذي رحيل قبل أربع سنوات، حيث قال: " إن أدوات مثل تويتر وفيسبوك منحت حق الكلام لفيالق من الحمقى.. ممن كانوا يتكلمون فقط في البارات بعد كأس من النبيذ، دون أن يتسببوا في اي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فورا".

كما قال العالم الإيطالي أيضا : " أما الآن فلهم الحق في الكلام مثل من يحمل جائزة نوبل.. إنه غزو البلهاء".

وعلق أحد متابعي الحمد على تدوينته بالقول : " الأمور نسبية دكتور ومنحتنا أشخاص لديهم الوعي والفكر ولم تتح لهم الفرصة للكتابة في الصحف ، وعرت أقلام كانت تتصدر الصحافة وبينت لنا سطحية التفكير والثقافة لديهم".

كما علق آخر : " يا أستاذ تركي وسائل التواصل الاجتماعي العالمية أعطت عدالة للجميع في إبداء الرأي .. بدل القنوات الفضائية والصحافة التي تحتكر المعلومة في أشخاص محددين صحيح وسائل التواصل الاجتماعي فيها المتثقف والمتلقف ولكنها عدلت وساوت الناس في إبداء الرأي والتعبير".