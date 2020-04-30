وفيات فيروس كورونا تتجاوزهذا الرقم الصادم حول العالم

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كورونا.. عدد المتعافين بالعالم يتجاوز 370 ألفا

تجاوز عدد الذين فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا حول العالم 231 ألف شخص.
وبحسب موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، بلغ عدد وفيات كورونا، مساء الخميس، 231 ألفا و575، والإصابات 3 ملايين و275 ألفا و475.
وتعافى من الفيروس مليونا و31 ألفا و782 شخصا، فيما يواصل مليونان و12 ألفا و118 شخصا تلقيهم العلاج.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس حيث وصل إلى 62 ألفا و208 حالات وفاة.
تلتها إيطاليا بـ27 ألفا و967، ثم بريطانيا بـ 26 ألفا و771، وإسبانيا بـ24 ألفا و543، وفرنسا بـ24 ألفا و87 حالة وفاة.
ومن الدول التي شهدت أعدادا كبيرة في الوفيات، بلجيكا وألمانيا وإيران والبرازيل وهولندا والصين وتركيا وكندا والسويد وسويسرا والمكسيك وأيرلندا والهند وروسيا.
وظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في الصين وتفشى منها إلى أكثر من 200 بلد حول العالم. -

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