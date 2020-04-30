  • الخميس 30 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
100 جثة متحللة داخل شاحنات بنيويورك

كارثة..100 جثة متحللة داخل شاحنات بنيويورك (فيديو)

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 20 أميرًا من الأسرة الحاكمة بـ"كورونا"

شركة "أسترازينيكا" للأدوية

اتفاق بين شركة أدوية بريطانية و«أوكسفورد» لإنتاج أول لقاح لكورونا

الإعلامية عربية حمادي

فضيحة أخلاقية.. ضبط رجل أعمال شهير تحرش بهذه الإعلامية

عزل

تمديد عزل قرية في كفر الشيخ بسبب تفشي كورونا

انتحار فتاة لادعاء والدها الفشل في التعليم

"المغدورة غادين".. التفاصيل الكاملة لانتحار الفتاة السعودية

جامعة القاهرة

إصابة عميد طب أسنان جامعة القاهرة بفيروس كورونا

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: غياب الرحمة يشعل الحروب ويثير الفوضى

أوليسيا سوبسيتسينا

صور.. وفاة مأساوية لفتاة أثناء احتفالها بإنهاء حظر كورونا

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

ترامب: سننتصر على كورونا بلقاح أو بغيره

فيديو مدهش للسماء في الصين: «ملائكة نازلين إلى الأرض»

الصفحة الأخيرة

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

كورونا.. ارتفاع الوفيات إلى 158 بالمغرب و10 في عمان

#

احتفالات صادمة في الصين بوصول إصابات "كورونا" بأمريكا إلى 100 ألف

#

فيديو لمنفذ هجوم مانشستر الانتحاري قبل تفجير نفسه

#

ارتفاع رهيب في أعداد ضحايا ومصابي فيروس كورونا

في ظاهرة نادرة، التقط مصور فلكي، مقطع فيديو يظهر خطوط الأعمدة الضوئية اللامعة ذات الألوان المختلفة التي تخترق السماء في ساعات الليل بأحد مناطق الصين.

الفيديو الذي تبلغ مدته 10 ثوانٍ قام بتصويره فلكي يدعى "تشين" فوق هضبة سيتشوان الغربية في جنوب غربي الصين، حيث يظهر أعمدة من الأضواء الملونة التي تومض وتختفي في السماء المرصعة بالنجوم. والخطوط العمودية للضوء الساطع تتضمن درجات من اللون الأرجواني والأخضر والأزرق والأحمر والأصفر، فيما شبهته وسائل إعلام محلية بأنه "كما لو كانت ملائكة ينزلون من السماء".



وقال مصور الفيديو: "يمكن رؤية أعمدة الضوء في ليالي الشتاء وتسببها بلورات ثلجية صغيرة في الهواء. عندما ينكسر الضوء من هذه البلورات السداسية، فإنه يخلق ظاهرة بصرية لعمود من الضوء". وتابع: "في الصين، لوحظ مشهد نادر في الشمال والجنوب. تم التقاط هذه الصور في الجزء الجنوبي من البلاد"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

 تظهر الدراسات أن الظروف اللازمة لتشكيل الأعمدة الخفيفة تشمل الهدوء والبرودة الشديدة، وعدم وجود رياح. يذكر أن الصور النادرة التقطت من فوق جبل جونجا، الذي يُعرف أيضًا باسم ملك جبال سيتشوان، وهو أعلى جبل في مقاطعة سيتشوان، ويصل ارتفاعه إلى 7556 مترًا (24790 قدمًا).


وبدأ المصور الذي التقط الفيديو النادر، رحلته كمصور محترف في عام 2018، حيث التقط صورًا للمشاهد الجميلة في سيشوان، وكذلك الحياة الحضرية في العاصمة تشنجدو. وأصبح عضوًا في نادي التصوير الفلكي المحلي (CHAPA).

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/incredible-pillars-light-filmed-hovering-21950971

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الحريري": أدعم إسقاط الحكومة
» المخابرات تكذب "ترامب" بشأن انتشار كورونا
» بحكم القضاء.. ألمانيا تستعد لفتح دور العبادة رغم "كورونا"
» ارتفاع كبير في حصيلة كورونا اليومية بألمانيا
» ارتفاع أعداد ضحايا ومصابي كورونا في إيران
» ترامب: سننتصر على كورونا بلقاح أو بغيره
» إصابات كورونا في السعودية تقترب من 23 ألف
» ريال مدريد يحدد رقم خيالى لبيع "رودريجيز"
» الافتاء تجيب: هل تستجاب دعوة العاصي؟
» رسالة عاجلة من وزير القوى العاملة لـ"العمال" في عيدهم
» «سان جيرمان» بطلا للدوري الفرنسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية