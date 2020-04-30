فيديو مدهش للسماء في الصين: «ملائكة نازلين إلى الأرض»

في ظاهرة نادرة، التقط مصور فلكي، مقطع فيديو يظهر خطوط الأعمدة الضوئية اللامعة ذات الألوان المختلفة التي تخترق السماء في ساعات الليل بأحد مناطق الصين.
الفيديو الذي تبلغ مدته 10 ثوانٍ قام بتصويره فلكي يدعى "تشين" فوق هضبة سيتشوان الغربية في جنوب غربي الصين، حيث يظهر أعمدة من الأضواء الملونة التي تومض وتختفي في السماء المرصعة بالنجوم. والخطوط العمودية للضوء الساطع تتضمن درجات من اللون الأرجواني والأخضر والأزرق والأحمر والأصفر، فيما شبهته وسائل إعلام محلية بأنه "كما لو كانت ملائكة ينزلون من السماء".
وقال مصور الفيديو: "يمكن رؤية أعمدة الضوء في ليالي الشتاء وتسببها بلورات ثلجية صغيرة في الهواء. عندما ينكسر الضوء من هذه البلورات السداسية، فإنه يخلق ظاهرة بصرية لعمود من الضوء". وتابع: "في الصين، لوحظ مشهد نادر في الشمال والجنوب. تم التقاط هذه الصور في الجزء الجنوبي من البلاد"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
تظهر الدراسات أن الظروف اللازمة لتشكيل الأعمدة الخفيفة تشمل الهدوء والبرودة الشديدة، وعدم وجود رياح. يذكر أن الصور النادرة التقطت من فوق جبل جونجا، الذي يُعرف أيضًا باسم ملك جبال سيتشوان، وهو أعلى جبل في مقاطعة سيتشوان، ويصل ارتفاعه إلى 7556 مترًا (24790 قدمًا).
وبدأ المصور الذي التقط الفيديو النادر، رحلته كمصور محترف في عام 2018، حيث التقط صورًا للمشاهد الجميلة في سيشوان، وكذلك الحياة الحضرية في العاصمة تشنجدو. وأصبح عضوًا في نادي التصوير الفلكي المحلي (CHAPA).