» إصابات كورونا في السعودية تقترب من 23 ألف

30 أبريل 2020 - 04:08 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الخميس ، عن تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 22753 إصابة، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 123 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3163 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 162 متوفىً.