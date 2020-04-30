» إصابات كورونا في السعودية تقترب من 23 ألف

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إصابات

فيروس

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أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الخميس ، عن تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 22753 إصابة، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 123 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3163 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 162 متوفىً.


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