شاهد .. ظهور زعيم كوريا الشمالية في هذا المكان بعد أنباء وفاته

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كيم جونج أون
كيم جونج أون
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زعيم كوريا الشمالية

كيم جونج اون

نشرت صحيفة ديلي ميرور الأمريكية صورا مسربة تُظهر مكان تواجد زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" بعد تكهنات بوفاته.

وأظهرت صورا مسربة التقطها القمر الصناعي تواجد زعيم كوريا الشمالية في منطقة "وونسان" التي يتواجد فيها منتجعه السياسي المفضل.

وأوضحت الصور أن القطار الشخصي لزعيم كوريا الشمالية يقف في محطة مخصصة له في وونسان .

وقال مايكل مادن - الخبير في الشأن الكوري الشمالي بمركز ستيمسون بأمريكا - : هذا المكان يعد أحد أكثر البيوت المفضلة لزعيم كوريا الشمالية.

ومنتجع وونسان يطل على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية ، وهو منتج مليء بالفيلات وبه شاطيء خاص ومحطة قطر وملعب كرة سلة.


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