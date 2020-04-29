فنانة شهيرة تصدم الجميع: "أعلن لكم طلاقي"

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محمد فضل- متابعات

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زواج

طلاق

فنانة

رولا شامية

صدمت الفنانة اللبنانية ?رولا شامية، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان خبر طلاقها من زوجها "رودي سعد"، الذي يصغرها سنًا وتزوجته قبل عام واحد فقط.

وأعلن الطرفان انفصالهما عبر منشورات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قصة حب طويلة بينهما، جعلت الأخيرة تتزوجه زواجًا مدنيًا خارج لبنان.

وكتبت "رولا" على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تعلمت ان وجود آلم في الدنيا يرفع عنا البلاء،فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء، حين تنزف دموع العين تنجلي وتبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، أعلن لكم طلاقي".

كما نشر رودي صورة له مع رولا، وعلّق: "شو حلو الحب والإحترام يجمعوك تحت سقف واحد مع الشخص لبتحبو والاحلا تنفصلو كمان بكل حب وإحترام.. الله يوفق حبيبة قلبي".

وتسبب إعلان الطرفين الانفصال صدمة لدى الجمهور، لكنهم أثنوا على طريقة الانفصال التي احترما فيها الطرفين بعضهما.




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