السعودية تسجل 1325 إصابة بـ"كورونا" آخر24 ساعات

29 أبريل 2020 - 03:27 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 1325 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضاف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 21402 حالة حتى الآن ، بينها 18292 حالة نشطة، منها 125 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأوضح أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 157 حالة.

كما تم تسجيل 169 تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 2953 حالة.