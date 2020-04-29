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للرجال.. تخلص من مشكلة تساقط الشعر بهذه الطريقة

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متابعات- أمينة عبد العال

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التوتر

تساقط الشعر

القلق

أحيانًا تكون مشكلة تساقط الشعر مؤرقة للكثير من الرجال ويلجأ الغالبية منهم إلى جميع الوصفات الطبيعية للتغلب عليها وأحيانا تنجح هذه الطرق وأحيانا تفشل فيكون الحل هو اللجوء إلى العيادات الطبية التي غالبًا ما تكون مكلفة.

يقدم هذا التقرير السبب وراء هذه الظاهرة وكيفية علاجها، حيث أشار الأطباء إلي أن الإصابة بالسكري أو داء الزهري أو الثعلبة أو عادات غذائية غير صحية.

ويمكن للرجال اتباع بعض العادات اليومية الجيدة و طرق تغذية وأطعمة مفيدة لعلاج هذه المشكلة كما يجب تدليك فروة الرأس بشكل يومي لتنشيطها.

ومن أهم هذه العادات التي يجب إتباعها:

الابتعاد عن التدخين

اتباع نظام غذائي متوازن مع الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين والغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

شرب كميات كبيرة من الماء بشكل يومي

البعد عن التوتر والقلق

الابتعاد عن المشروبات الكحولية

تناول فيتامين أ

تناول مجموعة من الفيتامينات المتنوعة مثل  "دي  سي  هـ"

استخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند


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