إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ20 ألف

28 أبريل 2020 - 04:59 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 20077 إصابة، منهم 23% من السعوديين و77% من غير السعوديين.

وقال المتحدث باسم "الصحة"- حسب صحيفة سبق-: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 253 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 152 متوفىً.