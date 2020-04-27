فرنسا.. 437 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

27 أبريل 2020 - 10:00 م

ارتفعت الإثنين، وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 23 ألفا و293، إثر تسجيل 437 حالة جديدة.



وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن البلاد سجلت 4 آلاف و711 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 196 ألفا و69.

وأوضحت أن 28 ألفا و55 مصابا يتلقون العناية بالمستشفيات، بينهم 4 آلاف و608 بوحدات العناية المركزة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 736 شخصا في آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 45 ألفا و513.

وأوضحت أن عدد المرضى بوحدات العناية المركز يواصل الانخفاض منذ 19 يوما.

وتحل فرنسا رابعا في قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، حيث تأتي في الوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وفي الإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.