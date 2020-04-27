» إطلاق سراح أكثر من 12 ألف سجين بأفغانستان

قررت السلطات الأفغانية إطلاق سراح أكثر من 12 ألف سجين، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



جاء هذا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأفغانية The Khaama Press، اليوم الاثنين.

وأشار أحمد رشيد طوطحي رئيس إدارة شؤون السجون، إلى أنه "سيتم الإفراج عن 12399 سجينا بموجب عفو من الرئيس أشرف غني".

وأضاف أن عملية الإفراج عن السجناء ستبدأ مطلع مايو المقبل.

في 26 مارس، وقع الرئيس الأفغاني على مرسوم بالعفو عن حوالي 10 آلاف سجين، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون المحلية.

ووفقا لهذا الأمر، تم بالفعل الإفراج عن أكثر من 6 آلاف سجين.

وحسب وزارة الصحة الأفغانية، فإن العدد الحالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان، بلغ حوالي 1.5 ألف شخص، وعدد الوفيات يقترب من 50 حالة.