السعودية.. نحو 1300 إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

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بيان جديد: إصابة 1885 شخصًا بـ"كورونا" في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عدد إصابات ضخم بفسروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الفائتة.

وسجلت الوزارة  1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يتخطى الرقم القياسي للإصابات اليومية الذي رصد خلال السبت.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات إلى 18811، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 144 بزيادة 5 حالات جديدة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن عدد المتعافين في البلاد بلغ 2531، بزيادة 174 شخصا خلال اليوم الماضي.

ولا تزال السعودية الدولة العربية الأكثر تضررا بالفيروس، من حيث عدد الإصابات.


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