أديب: "الدولة هتستلف من صندوق النقد عشانكم"

27 أبريل 2020 - 01:56 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن نسبة البطالة ستصل إلى 16% بسبب فيروس كورونا، معلقا: "طب إنت هنا هيحصلك إيه".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة قررت التوجه لصندوق النقد الدولي تطلب تسهيلا ماليا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، معلقا: الدولة عشان متسندش على الناس، وتجعلهم يتكبدوا صعوبات قررت التوجه للصندوق".



وتابع :"الشهور المقبلة في مصر ودول العالم هي شهور الكمامة الطبية، حيث من يريد أن ينجز أي عمل في أي مؤسسة لابد أن يرتدي كمامة ، معقبا :"العالم كله في كرب عظيم، وده ليس ذنب أحد.. هذا وباء".

