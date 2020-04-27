بـ1975.. الهند تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

27 أبريل 2020 - 01:00 ص

أعلنت الهند، الأحد، تسجيلها 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي حتى الآن في البلاد.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي إصابات كورونا، ارتفع إلى 26 ألفاً و917، والوفيات إلى 826.