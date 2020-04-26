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عادة سيئة تمارسها نانسي عجرم داخل الحجر الصحي

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عادة سيئة تمارسها نانسي عجرم داخل الحجر الصحي
عادة سيئة تمارسها نانسي عجرم داخل الحجر الصحي
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عبد القادر وحيد

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نانسي عجرم

الحجر المنزلي

اقهوة

العادة السيئة

للتغلب على يومياتها داخل الحجر الصحي، اختارت نانسي عجرم أن تطل على جمهورها  في شهر رمضان من خلال  برنامج "سهرانين معاكم بالبيت " في أولى حلقاته عبر شاشة "إم بي سي" مع سيرين عبد النور وأحمد فهمي.

ووجهت نانسي تهنئة لجمهورها بحلول الشهر الفضيل في بداية الحلقة الأولى من البرنامج.

وأعربت عن سعادتها بردود الفعل التي جاءتها حول تقديمها تتر مسلسل "سكر زيادة" والذي حمل عنوان "العمر".

من ناحية أخرى كشفت نانسي عجرم أنها شخصية تميل للجلوس بالمنزل ولا يزعجها هذا الأمر، منوهة أنه بعد أزمة فيروس كورونا أصبحت مجبرة على هذا الوضع.

كما اعتبرت نانسي أن أسوأ ما اعتادت عليه في هذه الفترة هو كثرة تناول القهوة بشكل يومي، معربة عن أملها أن تتخلص من هذه العادة السيئة.

 ووجهت سيرين عبد النور سؤالا لنانسي، عن رغبتها في إنجاب "صبي"، حيث أكدت أنها تتمنى أن تنجب صبياً، ولكن هدفها هي وزوجها هو تأسيس عائلة بنات أو صبيان.


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