طلب "اللواح" الذي لم ينفذ.. هو سر وفاته

26 أبريل 2020 - 11:58 ص

كشفت إسراء اللواح، ابنة الدكتور الراحل أحمد اللواح، تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن وفاة والدها متأثرًا بفيروس كورونا، قائلة: "إن آخر محادثة لها مع والدها كانت قبل وفاته بيوم واحد، موضحة أن والدها شعر بارتفاع في درجة الحرارة، وصداع في العين، وتكسير في الجسم".

وأضافت "إسراء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث" مع الإعلامية لميس الحديدي أن والدها قبل وفاته طلب سيارة إسعاف لنقله بعد شعوره بضيق في التنفس، وكان الرد "مفيش عربية إسعاف معقمة"، منوهة بأنه أثناء نقله للمستشفى "الأكسجين نقص عليه".

وتابعت باكية: "سيارة الإسعاف كانت غير مجهزة، ولم يكن بها جهاز تنفس صناعي، بها أكسجين فقط، معقبة: "حالة والدي تدهورت في 3 ساعات، ومكنش قادر ينزل على رجله.. ونتيجة تحليل والدي ظهرت ولم يبلغ بها، لأنهم مش عارفين هينقلوه إزاي".