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سليمان جودة لوزير الأوقاف: إحنا بشر لينا عقول ومشاعر
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عبد القادر وحيد

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وزير الأوقاف

رمضان

التراويح

سليمان جودة

صلاة الجماعة

قال الكاتب السياسي سليمان جودة إن وزير الأوقاف يحتاج إلى لغة دبلوماسية ، وعليه أن يتذكر أن من يخاطبهم من جموع الشعب المصري بشر لهم عقول وعواطف دينية وروحية.

وأضاف جودة في مقال نشرته المصري اليوم يحتاج الدكتور مختار جمعة لغة مختلفة فى مخاطبة الناس، ويحتاج عبارات أخرى وهو يتكلم فى موضوع غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة.

كما أنه يحتاج ألفاظاً مغايرة وهو يخاطب المصريين.. وليس أقل من أن يبدو متعاطفاً مع الذين حرمهم فيروس كورونا من صلاة التراويح، التى كانت متعة روحية مجانية للملايين ممن ينتظرونها فى كل عام.

وتابع قائلا : فبدلا من أن يبدو مزايداً فى الكثير من تصريحاته على منظمة الصحة العالمية ذاتها، وبدلاً من أن يبدو وكأنه سعيد بأن رمضان يخلو هذا العام من التراويح.. يحتاج إلى أن يرصد صدى تصريحات أطلقها بين المصريين منذ ظهر الوباء وانتشر، وأن يقيس منسوب الرضا لدى المواطنين عما يقوله.

وأشار جودة إلى أن وزير الأوقاف عليه أن يعرف أن العالم يتوجه هذه الأيام إلى التخفيف من قيود الحركة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح أن الوزير يحتاج إلى أحد ينبهه إلى أنه يخاطب بشراً لهم عقول، وعندهم عاطفة دينية قوية قبل العقول.. وإذا لم يصدق ما أقوله، فليراجع طرفا محايدا ما صدر عن الوزير فى القضية منذ بدايتها، وعندها سوف يتضح حجم الفجوة التى صنعتها تصريحاته.


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