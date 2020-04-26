» حريق هائل بطابقين بمدينة نصر

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تمكنت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل، نشب في طابقين بأحد العقارات بالقرب من "جنينة مول" بمدينة نصر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة والحماية المدنية، بلاغات من سكان شارع أحمد حسني، بنشوب حريق في أحد العقارات، وتبين أن النيران اشتعلت في طابق، وأتلفت كل محتوياته ثم امتدت لطابق آخر، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وتجري الآن عمليات التبريد في العقار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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