» نبوءة بيل جيتس عن موعد انتهاء فيروس كورونا ترعب العالم

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حالة من الرعب والتشاؤم تسبب فيها مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس بعد كشفه عن موعد بعيد لانتهاء فيروس كورونا.

وقال "جيتس" في لقاء مع "سي إن بي سي" الأمريكية : بصراحة لا أريد أن أكون متشائما لكن قد نظل بلا مصل ضد فيروس كورونا حتى 5 سنوات مقبلة .. أي مصل يحتاج لهذه المدة لكي يثبت فعاليته على الحيوانات أولا.

وأضاف: نحن في كابوس سنعاني منه لسنوات ، أتمنى لو كان بإمكاني القول إننا في منتصف الطريق لحل الأزمة لكن ليس بإمكاني ذلك .. نحن بعيدون جدًا حتى الآن عن إنتاج مصل وأتمنى لو استطاعت أمريكا إنجازه في سنة و 6 أشهر مثلما تقول بعض التوقعات المتفائلة.

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