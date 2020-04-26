الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيا انتظره جميع السعوديين والوافدين

26 أبريل 2020 - 07:03 ص

كشفت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن أمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز فيما يخص إعادة الحياة لطبيعتها بالمملكة بعد الحظر الكامل.



وقالت الوكالة : بأمر #خادم_الحرمين_الشريفين .. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.



وأضافت: الأمر الملكي تضمن الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.