  • السبت 25 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:38 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم

وزير التعليم يعلن تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية

ترامب

ترامب يزف بشرى سارة بشأن أجهزة التنفس الصناعي

مجسم الكعبة

محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن مجسم "الكعبة"

محمد منير

تعليق ناري لـ محمد منير على أغاني "المهرجانات"

فيروس كورونا

طبيب يكشف: هكذا يتأثر قلب الإنسان بالخوف من كورونا

كورونا

الصحة العالمية تطلق مبادرة لتكثيف جهود إيجاد لقاح لكورونا

القرآن

كيف تكون تلاوة القرآن مثمرة في رمضان؟.. "كريمة" يجيب

الوزراء

أول تعليق من الحكومة على استبدال العملات الورقية بالبلاستيكية

غادة عادل

بالفيديو.. رد فعل غير متوقع من غادة عادل على مقلب رامز

كورونا

دراسة: كورونا يستمر في عيون المصابين لمدة 3 أسابيع

فرنسا.. 389 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 22 ألفا و245

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسرائيل إلى 192

#

فرنسا.. 531 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 20 ألفا و796

#

فرنسا.. وفيات كورونا تتخطى 20 ألفا

#

إيطاليا.. 433 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660

أعلنت فرنسا، الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 22 ألفا و245، إثر تسجيل 389 حالة.
وأكد مدير عام وزارة الصحة جيرومي سالومون، في مؤتمر صحفي، تسجيل ألفين و887 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 187 ألفا و708.
وأضاف أن 28 ألفا و658 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 4 آلاف و870 في وحدات العناية المركزة.
وأشار سالومون، إلى أن عدد المتعافين بلغ 43 ألفا و493، بعد تسجيل ألف و464 حالة شفاء.
وأكد أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة يواصل انخفاضه لليوم الـ16 على التوالي.
وتأتي فرنسا رابعا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و801 ألف بالعالم، توفي منهم أكثر من 195 ألفا، وتعافى ما يزيد على 775 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ترامب يصادق على رصد 484 مليار دولار لمكافحة كورونا
» فيروس كورونا يصل المدمرة الأمريكية "يو إس إس كيد"
» فيديو ساخر.. رئيس جنوب أفريقيا يفشل في ارتداء قناع الوجه
» هذا ما قاله محمد منير عن دور مصر في حل أزمة كورونا
» تعرف على الفوائد المذهلة للتمور في تقوية المناعة
» مرتضى منصور: استغل وقتي بالمنزل في مشاهدة قصص الأنبياء
» عودة 71 عالقًا مصريًا من صربيا إلى مطار مرسى علم
» "الطيران" تزف بشرى سارة للعالقين بالخارج
» مفاجأة في تهمة النيابة لـ««فتاة التيك توك»
» الحكومة البريطانية طلبت العام الماضي التأهب لوفاة عشرات الآلاف
» إصابة معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية