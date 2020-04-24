فرنسا.. 389 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 22 ألفا و245

24 أبريل 2020 - 11:00 م

أعلنت فرنسا، الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 22 ألفا و245، إثر تسجيل 389 حالة.



وأكد مدير عام وزارة الصحة جيرومي سالومون، في مؤتمر صحفي، تسجيل ألفين و887 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 187 ألفا و708.



وأضاف أن 28 ألفا و658 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 4 آلاف و870 في وحدات العناية المركزة.

وأشار سالومون، إلى أن عدد المتعافين بلغ 43 ألفا و493، بعد تسجيل ألف و464 حالة شفاء.

وأكد أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة يواصل انخفاضه لليوم الـ16 على التوالي.

وتأتي فرنسا رابعا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.