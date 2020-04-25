ترامب يزف بشرى سارة بشأن أجهزة التنفس الصناعي

25 أبريل 2020 - 12:00 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن بلاده ستقدم أجهزة تنفس صناعي إلى الإكوادور وهندوراس والسلفادور وإندونيسيا، لدعمها في مكافحة كورونا.



جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها ترامب على تويتر، مشيرا أنه تحدث هاتفيا إلى رؤساء الإكوادور وهندوراس والسلفادور وإندونيسا.

وذكر أن بلاده سترسل أجهزة تنفس صناعي لتلك الدول، نظرًا لحاجتها الماسة إليها في مكافحة الوباء.

وأشاد ترامب بجهود تلك الدول في مكافحة فيروس كورونا وتعاونها مع الولايات المتحدة في عدة قضايا.

واعتبر أن واشنطن تعاملت مع أزمة كورونا "بشكل جيد" من خلال أجهزة التنفس وتجهيز أسرة المستشفيات وزيادة اختبارات الكشف عن الفيروس.