محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن مجسم "الكعبة"

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علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تصدر اسم المحافظة تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد انتشار مقطع فيديو لمسيرة نظمها المواطنون في الإسكندرية مع بداية أول يوم بشهر رمضان الكريم، حيث طافوا في شوارع الإسكندرية حاملين مجسما للكعبة المشرفة، ورددوا هتافات «الله أكبر»، و«مفيش كورونا».
وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،: «مصر تتغير للأفضل ونحن بحاج لتغيير بعض الموروثات.. وما حدث كان في شارع جانبي وهو عادة سنوية يقوم بها البسطاء، وهذا المجسم متواجد منذ سنوات.
حيث يخرجون من شارع فرعى، ثم يتم تعليقه في الميدان، وهذا الأمر معتاد سنويًا، وفى الظروف العادية يمر المشهد عاديًا، لكن في ظل أزمة كورونا، فإن الأمر خطأ كبير ويتنافى مع كل الإجراءات الوقائية.. لكن الأمن قام بدوره الفعال وتم ضبط القائمين على هذا المجسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتوقيع 4 آلاف جنيه غرامات خرق الحظر على كل فرد وعددهم 20 شخصا".
وطالب أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة، بعدم التجمع على الكورنيش، قائلًا: «التجمعات ممنوعة نهائيًا وسنقف لها بالمرصاد.. ولا داعي للإفطار على الكورنيش نهائيًا».
 

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