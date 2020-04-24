احذر التهاب اللثة .. أنت مصاب بهذا المرض

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السكر

الدم

التهاب اللثة

مسكنات

يتعرض الأشخاص أحيانا كثيرة لوجود بعض الالتهابات في اللثة لأسباب مختلفة، و يلجئوا إلي المسكنات أو المضادات الحيوية في محاولة للتعافي دون استشارة الطبيب لمعرفة السبب الحقيقي ورائها.

وقال الكثير من الأطباء المتخصصين بهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، إن هذه الالتهابات قد تكون علامة قوية للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، لافتين إلي أن التهاب اللثة دليل علي الإصابة به وذلك نتيجة لجفاف اللعاب الذي يلعب دور عام في موازنة الأحماض حول الأسنان، وتضعف هذه العملية أثناء ارتفاع سكر الدم مما يسبب الجفاف والالتهاب.

ونصح الأطباء بالوقاية من المرض من خلال تخفيض نسبة السكر في الدم واتباع نظام غذائي صحي مع التقليل من الكربوهيدارات.


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