أول رد من "الأوقاف" على مسيرة محرم بك

24 أبريل 2020 - 02:23 م

علق الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على مسيرة محرك بك التى نظمها العشرات فجر اليوم، قائلا : "إن أي دعوة للتجمع في الشارع حرام شرعًا".

وأضاف خلال تصريحات له، أن الإفتاء أكدت في وقت سابق على أن التجمع في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار، وبأي ذريعة هي دعوة خبيثة، ولا يراد بها وجه الله.

وتجمع المئات من أهالي منطقة غبريال بمحرم بك وسط الإسكندرية، خلال وقت الحظر في الساعات الأولى من صباح اليوم، تزامنا مع أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لتعليق مجسم الكعبة في أحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة.