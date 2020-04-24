» الخارجية الأمريكية تعلق على تولي أخت زعيم كوريا الشمالية السلطة

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زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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وكالات- الدويني فولي

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الخارجية الامريكية

كوريا الشمالية

السلطة

مايك بومبيو

كيم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستضغط من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بغض النظر عمن في السلطة هناك.
وعندما سُئل بومبيو خلال مؤتمر صحفي عن مدى ارتياحه للتعامل مع "كيم يو- جونغ"، أخت كيم في حال توليها السلطة، قال: "حسنا، لقد أتيحت لي الفرصة لمقابلتها عدة مرات، لكن التحدي لا يزال كما هو. والهدف لم يتغير".

وأضاف: "من يقود كوريا الشمالية نريده أن يتخلى عن برنامجه النووي وأن ينضم إلى عصبة الأمم ونريد مستقبلا أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية...لكن يتعين عليهم نزع السلاح النووي وعلينا القيام بذلك بطريقة يمكننا التحقق منها. هذا صحيح بغض النظر عمن يقود كوريا الشمالية".

وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، من شأن أنباء تواترت هذا الأسبوع عن مرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. 

وقال ترامب في إيجاز صحفي يومي بالبيت الأبيض: "أعتقد أن التقرير مغلوط"، مضيفا أنه سمع أن التقرير يستند إلى "وثائق قديمة"، بحسب "رويترز". 
ومضى قائلا: "تربطنا علاقة طيبة بكوريا الشمالية وتربطني علاقة طيبة بكيم جونغ أون وأرجو أن يكون على ما يرام".

وتابع: "ليس لدي ما يدعوني للاعتقاد بغير ذلك".

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