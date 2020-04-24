"مصائب قوم ".. ربحوا مليارات الدولارات بسبب كورونا

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متابعات- أمينة عبد العال

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بيزوس

كورونا المستجد

كوفيد 19

زووم

بالرغم من أن فيروس "كورونا" المستجد سبب أزمة اقتصادية في العالم أجمع إلا أنه هناك بعض أصحاب المليارات زادت ثرواتهم في هذه الأزمة .

و تناول تقرير لمعهد الدراسات السياسية " IP S " ثروات 8 أصحاب المليارات الأمريكيين مثل " مؤسس أمازون "جيف بيزوس"، ورئيس تسلا " إيلون ماسك"، ارتفعت بنسبة 10% تقريبا خلال جائحة "كوفيد 19"، لتحقق حوالي مليار دولار من صافي ثروتهم الإجمالية، بحسب العربية.

وفي حين يتجه 22 مليون أمريكي للبقاء دون عمل في منازلهم ، مع مواجهة الاقتصاد بصورة عامة حالة من الركود، ازدادت ثروة أصحاب المليارات  وارتفعت في الأسابيع الأخيرة أسهم الشركات التي زادت استخدامها مثل : تطبيق مؤتمرات الفيديو"زووم" في ظل الحجر الصحي وبذلك ازدادت ثروة مؤسسو تلك الشركات.

و ذكر التقرير أنه خلال المدة من 1 إبريل الجاري شهد 34 من أغني أصحاب المليارات في البلاد زيادة في صافي ثروتهم بعشرات الملايين من الدولارات .

جدير بالذكر أن ماسك يمتلك حوالي 18.5 % من أسهم شركة تسلا التي ارتفعت أكثر من 73 % منذ بداية العام، في حين يمتلك بيزوس حوالي 15.1% من أسهم أمازون.


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