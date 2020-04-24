شاهد.. أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى

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وكالات- الدويني فولي

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المسجد الأقصى

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كورونا

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أدى عدد قليل من المرابطين في المسجد الأقصى، الليلة الماضية، صلاة التراويح، وبثوا الصلاة في مقطع بث مباشر على موقع "فيسبوك".
وأظهر الفيديو الإمام وعددا قليلا من الفلسطينيين ممن يقومون على العناية بشؤون المسجد الأقصى، وهم يؤدون صلاة التراويح الأولى لشهر رمضان، مع تباعد المسافة بينهم وارتداء للكمامات بسبب تفشي فيروس كورونا.
يأتي ذلك، بعد قرار الهيئة الإسلامية بالقدس إغلاق المسجد الأقصى خلال شهر رمضان واقتصار صلاة التراويح على القائمين على رعاية المسجد.
وتفشى فيروس كورونا في مدينة القدس، حيث لا يعرف العدد الرسمي للمصابين بالفيروس، خاصة في ظل تكتم السلطات الإسرائيلية على أعداد المصابين وعدم قدرة الحكومة الفلسطينية على ممارسة مهامها بالمسجد الأقصى.

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