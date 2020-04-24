وفيات كورونا تتجاوز 190 ألف حالة حول العالم

24 أبريل 2020 - 01:30 ص

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، حاجز الـ190 حالة حول العالم، فيما بلغت الإصابات أكثر من مليونين و712 ألف إصابة.



جاء ذلك بحسب آخر معطيات نشرها على موقعه الإلكتروني، فجر الجمعة، موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد ضحايا الوباء القاتل في كافة أنحاء العالم.

وبحسب المصدر بلغ عدد الوفيات بسبب كورونا 190 ألفًا و383 حالة، فيما تم تسجيل مليونين و714 ألفًا و366 إصابة حتى الآن.

هذا وبلغ عدد المتعافين من المرض 744 ألفًا و886 متعافٍ، بينما يخضع للعلاج حاليًا مليون و777 ألفًا و695 شخصًا.

واحتلت الولايات المتحدة ترتيب دول العالم من حيث عدد الوفيات، بـ49 ألفًا و742 حالة، تلتها إيطاليا بـ25 ألفًا و549، ثم إسبانيا بـ22 ألفًا و157، وفرنسا بـ21 ألفًا و856، وبريطانيا بـ18 ألفًا و738.

وبعد ذلك جاءت بلجيكا بـ6 آلاف و490 حالة وفاة، وإيران بـ5 آلاف و481، وألمانيا بـ5 آلاف و404، والصين بـ4 آلاف و632

وتأتي بعد ذلك في الترتيب هولندا بـ4 آلاف و177، والبرازيل بـ3 آلاف و313، وتركيا بألفين و491، وكندا بألفين و143، والسويد بألفين و21، وسويسر بـ1549.