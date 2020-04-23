"لم نلتفت لاسمه".. مفتي الجمهورية يكشف الستار عن إعدام عشماوي

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الإعدام

الإفتاء

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كورونا

عشماوي

رد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على الشائعة التى رددها البعض بأن "دار الإفتاء لا تنظر الأحكام الخاصة بالإعدام التى تأتى لها، قائلا: "القضايا التى تأتى إلينا ندرس كل واحدة لنخرج بالرأي الشرعي فقط وليس القانوني".

وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على "قناة صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الدار تدرس كل قضية على حدة دراسة متأنية وواسعة.

وكشف علام، الستار عن كواليس الحكم إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلاً: "في وقت إصدار الحكم عليه لم ننظر لاسمه ولم نلتفت للاسم، معقبًا: "نظرت في الأوراق، ولو في خلفية عندي عن شخص أقرأ أوراقه فقط دون النظر لشخصه، نحن لا ننظر سوى للأوراق وماذا فعل هذا الشخص وفقًا للأوراق".  

وتابع: "توجد قضايا كثيرة فوضنا الأمر للمحكمة لأننا لم نستمع لمتهم ولا الشهود ولكن ننظر للأوراق فقط والأوراق التي جاءت الإفتاء لم تكن كافية". وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن قضاء مصر راقٍ وحضاري وشامخ ومحقق للعدالة، وأن الدار تبدي الرأى الشرعي فقط وليس القانوني.

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