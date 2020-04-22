وفاة 41 ألف شخص بسبب كورونا بالمملكة المتحدة

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أفاد تحليل أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني، بأن وباء فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ما يصل إلى 41 ألف شخص في المملكة المتحدة.

ويستند استنتاج الصحيفة على إجمالي عدد الوفيات في البيانات الرسمية المسجلة حديثا والذي تخطى المتوسط المعتاد، وتشمل تلك الأرقام حالات الوفاة خارج المستشفيات.

وتظهر أحدث البيانات الخاصة بالوفيات داخل المستشفيات أن 17337 شخصا لاقوا حتفهم بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في أرجاء المملكة المتحدة حتى يوم الاثنين.

لكن استنادا إلى تحليل الصحيفة للوفيات الإضافية الواردة في البيانات الحديثة فإن العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه الفيروس، يزيد على الأرجح على مثلي هذا العدد.

وتذكر سجلات مكتب الإحصاءات الوطني مرض "كوفيد-19" في شهادات الوفاة، لكن إجمالي عدد الوفيات الإضافية، بما يشمل تلك التي لا يذكر المرض كسبب لها، يكشف أن العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن كورونا لا يتم إحصاؤه بالكامل.

وكانت بيانات مكتب الإحصاءات قد أظهرت يوم الثلاثاء 21 أبريل، أن حالات الوفاة في دور الرعاية تضاعف في الأسابيع القليلة الماضية، لكن 17 بالمئة فقط من شهادات الوفاة تذكر مرض كوفيد-19 كسبب.


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