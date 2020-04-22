روسيا تحذر.. لم نصل لذروة تفشي "كورونا"

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سجل مركز الاستجابة لأزمة فيروس "كورونا" المستجد  في روسيا تسجيل 5 آلاف و236 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلي 75 ألفا و999 حالة إصابة، فيما توفي 57 شخصًا ليصل الإجمالي إلي 513 شخصًا.

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد صرح أن موسكو أبطأت انتشار فيروس"كورونا" مؤكدًا أن البلاد لم تصل للذروة بعد، وأعلن بعد مشاوراته مع كبار المسئولين الطبيين أن الحكومة ستتحرك لتخفيف الإغلاق الاقتصادي الجزئي.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي أمر بإغلاق معظم الأعمال باستثناء الصناعات الأساسية حتى 30 أبريل الجاري.


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