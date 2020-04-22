إسرائيل تتراجع: وفيات كورونا 184 وليست 197

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تراجعت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن إحصائية سبق أن أعلنتها بشأن وفيات كورونا.
والثلاثاء، قالت وزارة الصحة في بيان، تم حذفه لاحقا، إنها سجلت منذ ساعات الصباح 16 وفاة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 197، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
بعدها بساعات، عادت الوزارة واعترفت بوقوع خطأ في نظام احتساب الوفيات، وقالت إن العدد الصحيح للضحايا هو 184 بارتفاع 3 حالات فقط عن تحديث الصباح.
وأوضحت في بيان "لدى وزارة الصحة نظام BI يتم تغذيته تلقائيا. وللأسف، تحدث أخطاء أحيانا".
وأضافت "بالتوزاي مع النظام يتم إجراء تحكم يدوي للتحقق من الأرقام. نعمل على تحسين وتحديث النظام للحيلولة دون تكرار هذه الأخطاء"، وفق المصدر ذاته.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الصحة الإسرائيلية وقوع أخطاء تتعلق بأرقام المصابين والوفيات.
وحسب معطيات الصحة، ارتفع عدد مصابي كورونا في إسرائيل إلى 13 ألفا و942، بعد تسجيل 229 حالة.
ومن بين المصابين 139 وصفت حالتهم بـ"الصعبة"، تم وصل 113 منهم بأجهزة تنفس صناعي، فيما بلغ عدد المتعافين 4507.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و538 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 176 ألفا، وتعافى أكثر من 686 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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