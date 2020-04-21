«الصحة العالمية» تحسم الجدل حول مصدر كورونا

حسمت منظمة الصحة العالمية، الجدل الدائر حول مصدر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قائلة إن جميع الأدلة المتوافرة تشير إلى أنه نشأ في خفافيش داخل الصين أواخر العام الماضي، ولم يتم تخليقه أو إنشاؤه في مختبر .

وقال تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ، إنه "في حين أنه لم يتسن تحديد المصدر الدقيق، فمن المحتمل أن المرض جاء من الحيوانات"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

جاء ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي بأن إدارته تحاول تحديد إن كان الفيروس خرج من مختبر في مدينة ووهان بوسط الصين .

كما دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى "مزيد من الشفافية" من الصين بشأن أصل الفيروس .

في غضون ذلك، رفضت فيرونيكا سكفورتسوفا ، وزيرة الصحة الروسية السابقة، استبعاد احتمال أن يكون الفيروس مصدره أحد المختبرات، ودعت إلى إجراء "دراسة شاملة ".

كانت منظمة الصحة العالمية صرحت في وقت سابق بأن التركيبة الجينية للفيروس ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفيروسات التاجية التي تم تحديدها في الخفافيش، ما يشير إلى أنها مصدر المرض الذي انتقل لاحقًا إلى البشر .

ويُعتقد أن فيروس كورونا المستجد انتقل في البداية من الحيوانات إلى البشر في سوق "هوانان" للمأكولات البحرية في "ووهان"، حيث تم حالات الإصابة الأولى. مع ذلك، فشلت الصين حتى الآن في تحديد "المريض صفر"، أول شخص يصاب بالعدوى .

ولا تزال التحقيقات جارية حاليًا في الحالات المحتملة للفيروس الذي يعود تاريخه إلى منتصف نوفمبر 2019 ، قبل شهر من الموعد الذي حدد سابقًا لانتشاره .

وظهرت لقطات لمعهد ووهان لعلم الفيروسات، نشرتها محطة "CCTV" الحكومية الصينية في فبراير. والمختبر تم الانتهاء منه في عام 2015 وافتتح رسميًا في 2018 .

وفي مقطع، يوضح أحد الباحثين، يدعى "تشانج هوا جون"، كيف أنه هو وزميله يرتديان بدلات واقية من طبقتين، ويمران عبر خمس غرف محكمة الإغلاق قبل دخول غرففة الأبحاث الرئيسية داخل المختبر .

وقال الباحث زانج إن المبنى مصمم بطريقة تسمح بتدفق الهواء فقط إلى المختبر من الخارج، وليس العكس، لمنع التسرب .

وتقول تقارير إن المختبر يحتوي على ثلاث غرف اختبار وغرفتي تخزين للحيوانات وبنك فيروس واحد وغرفة تشريح للحيوانات. يمكن أن يعمل أربعة وعشرون عالمًا في نفس الوقت .

وكان يوان زيمينج مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين نفى في تصريحات مؤخرًا أن يكون المختبر مصدر فيروس كورونا المستجد .

وأضاف لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية "من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرًا عنّا". وتابع: "نعرف تمامًا أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات ".

وأشار إلى أنه من حيث موقع المعهد في ووهان "لا يمكن للناس إلا أن يقيموا رابطًا"، منتقدا وسائل الإعلام التي "تحاول عمدًا خداع الناس" بتوجيه اتهامات "مبنية على مجرد تكهنات" بدون "أدلة ".

يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" أوردت أن سفارة الولايات المتحدة في بكين وبعد عدة زيارات الى المعهد، نبهت السلطات الأمريكية في 2018 الى اجراءات السلامة غير الكافية كما يبدو في مختبر يجري دراسات على فيروسات كورونا الناجمة عن الخفافيش .