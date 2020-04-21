السعودية.. ترجمة فورية للصلاة بالحرمين

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دشن الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم بمقر الوزارة بالرياض، مشروع الترجمة الفورية باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ويهدف المشروع لتلاوة أئمة الحرمين الشريفين في صلاتي التراويح والقيام طوال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1441هـ، عبر شاشات القنوات السعودية الرسمية، عقب اكتمال الاستعدادات الفنية والهندسية كافة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإعلام عبر إحدى الشركات الوطنية المتميزة بالترجمة الفورية.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده، على عنايتهما ودعمهما المستمر والمتواصل لأعمال وبرامج الوزارة.

وأكد أن هذا المشروع يُعد من مشاريع الوزارة الدعوية المتميزة التي تقوم بها خلال شهر رمضان، حيث يتم عرض الترجمة النصية باللغة الإنجليزية على قناة القرآن الكريم، والترجمة النصية باللغة الفرنسية من المسجد النبوي على قناة السنة النبوية، بشكل متزامن مع تلاوة أئمة الحرمين الشريفين، إضافة إلى العديد من القنوات الفضائية العربية والإسلامية، والمواقع الإلكترونية التي تشارك في النقل المباشر لهذه الترجمة.

وأوضح الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن مشروع الترجمة يسهم في إيصال معاني القرآن الكريم لغير الناطقين باللغة العربية من المسلمين وغير المسلمين؛ ليتعرفوا على محاسن الدين الإسلامي العظيم الذي يدعو للسلام والوسطية والاعتدال والتسامح، وما يتضمنه كتاب الله من معاني سامية تواجه الفكر الضال المنحرف بالعلم، وتحارب الغلو والتطرف بالمعرفة.

وأشار إلى أن مشروع الترجمة الفورية لتلاوة أئمة الحرمين الشريفين في صلاتي التراويح والقيام برمضان يتيح للناس في كل مكان من أنحاء العالم، والأقليات المسلمة في الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية على وجه الخصوص، معرفة الجوانب المضيئة في ديننا الإسلامي الحنيف وما يحمله للبشرية أجمع من الرحمة والمحبة والسلام والتسامح والتعايش السلمي، إلى جانب تميز المشروع بسهولة العبارة وتبسيط معاني القرآن الكريم، والالتزام بمنهج السلف الصالح.

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