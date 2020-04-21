  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حنين حسام

النائب العام يأمر بالتحقيق مع "حنين حسام" بتهمة الفسق

الإدارة العامة للغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين

السعودية.. ترجمة فورية للصلاة بالحرمين

قوات حرس الحدود توجه ضربة موجهة لأوكار الأسلحة و المخدرات

متطرف هندوسي يتهم المسلمين بنشر كورونا .. ويطالب بإبادة جماعية

مطالبا بإبادة جماعية.. متطرف هندوسي يتهم المسلمين بنشر كورونا

أزهري: صلاة التراويح جماعة على أسطح المنازل "باطلة"

"خليك في الغيط" حملة جددية لمواجهة كورونا

البرلمان

بعد انقطاع 42 يومًا ..البرلمان يعاود جلساته

كاتب سعودي يكشف مفاجأة عن محمد بن سلمان

كاتب سعودي يكشف مفاجأة عن محمد بن سلمان

معيط : احتياطى النقد الأجنبى بلغ 40 مليار دولار

معيط : احتياطى النقد الأجنبى بلغ 40 مليار دولار

ارشيفية

أول إصابة بكورونا في كارفور.. ووضع العاملين المخالطين بالحجر المنزلي

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بمستشفى العجمي 75 حالة

آخر الأخبار

ضحايا كورونا
ضحايا كورونا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الإمارات تسجل 41 إصابة جديدة بـ"كورونا"

#

متحدث "الصحة" يكشف موقف مصر في وباء كورونا

#

أمريكا تسجل 10 آلاف إصابة بكورونا و154 حالة وفاة

#

إغلاق نوادي الجنس في هولندا بسبب كورونا

ارتفع عدد حالات التعافي من وباء فيروس كورونا، بمستشفى العجمي العام، بمدينة الإسكندرية، إلى 75 حالة.

أعلنت ذلك إدارة المستشفى، المخصصة للحجر الصحي في الإسكندرية، حيث قالت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمي العام، إنه تم ارتفاع حالات التحويل لفترة النقاهة بمركز شباب أبو قير إلى 142 حالة.

وأشارت خلال تصريحات لها اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تحويل بعض الحالات السلبية وذلك للنقاه في المركز قبل الخروج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن تسجيل 189 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و11 حالة وفاة جديدة، في أكبر حصيلة يومية من الإصابات حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المصابين الجدد بينهم شخص أجنبي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما انها لم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل عن حالات الوفاة الـ 11.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بمستشفى العجمي 75 حالة
» الصحة العالمية تحسم الجدل عن نشأة فيروس"كورونا" داخل معامل صينية
» انفجار في العراق يسفر عن قتلي وجرحي مدنيين
» إخلاء سبيل إعلامية كويتية شهيرة بعد اتهامها بإثارة الفوضي
» اختفاء "كوكب" يثير دهشة العلماء
» الأهلي يطلب ضم نجم صن داونز
» الصوم يعالج هذه الأمراض
» "كوكا" ينسحب من دورة "فيفا" للبلاي ستيشن بسبب الكيان الصهيوني
» فنانة شهيرة تفاجئ الجميع باعتزالها الفن
» رئيس البرلمان يطالب النواب بهذا الأمر بسبب كورونا
» فنان شهير يتغزل في زوجته على الهواء: توفر كل ما يلزم لإسعادي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:32 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية