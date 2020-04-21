» ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بمستشفى العجمي 75 حالة

ارتفع عدد حالات التعافي من وباء فيروس كورونا، بمستشفى العجمي العام، بمدينة الإسكندرية، إلى 75 حالة.

أعلنت ذلك إدارة المستشفى، المخصصة للحجر الصحي في الإسكندرية، حيث قالت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمي العام، إنه تم ارتفاع حالات التحويل لفترة النقاهة بمركز شباب أبو قير إلى 142 حالة.

وأشارت خلال تصريحات لها اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تحويل بعض الحالات السلبية وذلك للنقاه في المركز قبل الخروج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن تسجيل 189 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و11 حالة وفاة جديدة، في أكبر حصيلة يومية من الإصابات حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المصابين الجدد بينهم شخص أجنبي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما انها لم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل عن حالات الوفاة الـ 11.