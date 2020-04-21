إيطاليا تعلن ميعاد تخفيف إجراءات العزل

21 أبريل 2020 - 10:28 ص

أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي "أن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خطط لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس"كورونا" لافتا إلي أنه سيتم البدء في تطبيقها في الرابع من مايو المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء في صفحته الرسمية علي فيس بوك: "أتمنى لو كان بوسعي أن أقول لنفتح كل شيء فورا ونبدأ صباح الغد.. لكن هذا سيكون قرارا غير رشيد إنه سيؤدي إلي صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن".

جدير بالذكر أن حصيلة الأعداد التي تم إعلانها أمس تراجعت للمرة الأول بعد تسجيل 2256 حالة، وكان إجمالي الإصابات قد تجاوز 108 آلاف ، وتجاوزت أعداد الوفيات 24 ألف حالة.