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كورونا.. بريطانيون يطالبون بتحقيق دولي وتعويضات من الصين

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يطالب بريطانيون برفع دعوى ضد الصين، حال ثبت مخالفتها للقانون الدولي بشأن تفشي فيروس كورونا.
ووفقًا لاستبيان أجرته المؤسسة الفكرية "هنري جاكسون سوسايتي"، فإن 74 بالمائة من البريطانيين يعتقدون أن الصين مسؤولة عن انتشار كورونا.
وأوضح الاستبيان أن 71 بالمائة من الشعب البريطاني يرى ضرورة رفع دعوى قضائية ضد الصين للمطالبة بتعويضات، في حال ثبت ذلك.
وأفاد بأن 80 بالمائة من البريطانيين يرغبون في أن يسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إجراء تحقيق دولي في ما فعلته الصين عند ظهور الوباء لأول مرة.
وقالت المؤسسة، إنه في حال رفعت الحكومة البريطانية دعوى للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن كورونا، فيمكنها المطالبة بـ 350 مليار جنيه استرليني من الصين.
وصرح رئيس المؤسسة ألان مندوزا أن الاستبيان أظهر أن الشعب البريطاني "ينشد العدالة" في قضية تناول الصين لأزمة كورونا.
وتسبب الفيروس الذي انتشر من مدينة ووهان بالصين في أواخر عام 2019، وتفشى في معظم دول العالم، بوفاة أكثر من 168 ألف شخص.
وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من مليونين و460 ألف شخص بالعالم، وتعافى أكثر من 643 ألفًا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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