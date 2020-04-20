انفصال فنانة شهيرة بعد أيام من ارتباطها برجل أعمال معروف

20 أبريل 2020 - 07:07 م

تلقى جمهور فنانة عربية شهيرة، صدمة بعد إعلان رجل أعمال معروف انفصاله عن بعد أيام من ارتباطهما رسميًا.

ونشر رجل الأعمال السوري عبداللطيف شرف، منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعلن فيه انفصاله وفسخ خطبته من الفنانة السورية تولين البكري، بعد 40 يوماً فقط على خطوبتهما.

وقال رجل الأعمال في المنشور الذي أثار صدممة الجميع :" كل شي بهالدنيا قسمة و نصيب، بلّشت قصتنا بكل حب و احترام و انتهت بكل حب و احترام، أنا و تولين قررنا الإنفصال كخطيبين و نكمل كأصدقاء .. الصداقة بتبقى الأساس و حب الأصدقاء بيدوم، بتمنالها من كل قلبي التوفيق و شوفها عم تكبر من نجاح لنجاح لأنو هي بتستاهل كل خير".

وكانت الفنانة تولين البكري قد أعلنت في السادس من شهر مارس الماضي عن خطوبتها، حيث علّقت عليها قائلة: "لا يوجد أجمل من لحظات الفرح التي نسرقها من بين الركام". وشكرت كل من تمنى لهما الخير في خطوبتهما.



