انتحار 3 وافدين في الكويت أحدهم في بث مباشر مع خطيبته

20 أبريل 2020 - 06:46 م

شهدت الكويت خلال الـ48 ساعة الماضية انتحار 3 وافدين، أحدهم انتحر أثناء بث مباشر مع خطيبته، والآخر وجد معلقًا على بوابة العمارة.

وحسب صحيفة الأنباء الكويتية، سجلت قضية انتحار في مخفر شرطة الدسمة، وذلك على خلفية قيام نيبالي بإنهاء حياته باستخدام سلك كهربائي أعلى بناية في بنيد القار.

وبحسب مصدر أمني للصحيفة، فقد ورد بلاغ من غرفة العمليات بوجود اشتباه إصابة بفيروس كورونا، وانتقل ضابط مخفر الدسمة برفقة قوة من المخفر إلى موقع البلاغ الكائن في بنيد القار ق2 ش77 وعند الانتقال للموقع تبين وجود شخص نيبالي (مجهول) منتحر بربط سلك في رقبته، وذلك في السطح عن الباب مباشرة، وجار عمل اللازم.

وأمس أقدم وافد آسيوي على الانتحار بشنق نفسه داخل إحدى البنايات في محافظة الفروانية وتم إنزال الجثة من قبل رجال الطب الشرعي.

وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد الى غرفة العمليات من قاطني إحدى البنايات بمحافظة الفروانية، وعند التوجه الى موقع البلاغ من قبل رجال الإسعاف والنجدة اتضح ان الوافد لفظ أنفاسه جراء اختناقه من الحبل الذي استخدمه لشنق نفسه.

وكشفت التحريات وبحسب المصدر ان الوافد قام بتصوير وبث عملية انتحاره الى خطيبته عبر الهاتف.

من جهة أخرى، أقدم وافد هندي من مواليد 1983 على الانتحار في سرداب غرفة مطبخ بمنطقة المنقف، هذا وانتقل وكيل نيابة الأحمدي وشوهدت جثة الوافد وهي معلقة من الرقبة وتم تكليف المباحث بالتثبت من ان الواقعة انتحار.